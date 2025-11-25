Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 45,54 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 45,54 GBP zu. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 45,59 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,12 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 549.392 Unilever-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 49,10 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,83 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 5,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,81 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,91 GBP.
Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je Unilever-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie
Unilever-Aktie in Grün: Magnum Ice Cream will nun am 8. Dezember an die Börse
Unilever-Aktie stabil: Ben & Jerry's künftig möglicherweise auch ohne Ben
Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q
Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:01
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.11.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:01
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen