Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Montagvormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 45,75 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,75 GBP nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 45,69 GBP. Bei 45,85 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 52.135 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 5,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 48,91 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie in Grün: Magnum Ice Cream will nun am 8. Dezember an die Börse

Unilever-Aktie stabil: Ben & Jerry's künftig möglicherweise auch ohne Ben

Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q