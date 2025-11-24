Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Montagvormittag südwärts
Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 45,75 GBP abwärts.
Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,75 GBP nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 45,69 GBP. Bei 45,85 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 52.135 Unilever-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 5,77 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 48,91 GBP.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,98 EUR fest.
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.11.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
