Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 45,51 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 45,51 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 45,58 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,20 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 1.096.614 Aktien.

Am 23.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,10 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 5,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,91 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Unilever dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

