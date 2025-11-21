Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteuert sich am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 45,10 GBP zu.

Das Papier von Unilever konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 45,10 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,27 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,20 GBP. Zuletzt wechselten 84.153 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 49,10 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 4,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,91 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

