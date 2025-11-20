DAX23.494 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.071 +2,3%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
Aktienkurs im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Nachmittag auf rotes Terrain

20.11.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 44,71 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
51,10 EUR -0,20 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 44,71 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 44,59 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,78 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 505.006 Unilever-Aktien.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 49,10 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 9,82 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.02.2025 Kursverluste bis auf 43,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 3,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,91 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Unilever SellUBS AG
05.11.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Unilever SellUBS AG
05.11.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever SellUBS AG

