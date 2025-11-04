Unilever Aktie
Marktkap. 127,82 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3800 auf 4000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Konsumgüterkonzerns für das dritte Quartal habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 etwas erhöht, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte sich mittelfristig aber schlechter als vom Markt bislang erwartet entwickeln, glaubt der Experte./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Underperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
46,50 £
|Abst. Kursziel*:
-13,98%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
46,50 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,98%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,91 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|20:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|20:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.