Unilever Aktie

53,16 EUR +0,34 EUR +0,64 %
STU
46,50 GBP +0,18 GBP +0,39 %
LSE
Marktkap. 127,82 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

20:01 Uhr
Unilever Underperform
Unilever plc
53,16 EUR 0,34 EUR 0,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3800 auf 4000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Konsumgüterkonzerns für das dritte Quartal habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 etwas erhöht, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte sich mittelfristig aber schlechter als vom Markt bislang erwartet entwickeln, glaubt der Experte./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
46,50 £		 Abst. Kursziel*:
-13,98%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
46,50 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,98%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

