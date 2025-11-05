Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag gesucht

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 46,51 GBP zu.

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 46,51 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 46,51 GBP. Mit einem Wert von 46,38 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 38.023 Unilever-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,10 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 7,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,66 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

