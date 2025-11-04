Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 45,60 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 45,60 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 45,51 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,86 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 530.894 Unilever-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 49,10 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,11 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,46 Prozent.
Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,26 GBP an.
Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.
In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie
Unilever-Aktie stabil: Ben & Jerry's künftig möglicherweise auch ohne Ben
Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q
Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown
Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|24.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen