DAX23.811 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1490 -0,3%Öl64,04 -1,2%Gold3.995 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: McDonald's-Aktie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: McDonald's-Aktie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Dienstagmittag

04.11.25 12:04 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 45,60 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,36 EUR -0,36 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 45,60 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 45,51 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,86 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 530.894 Unilever-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 49,10 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,11 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,46 Prozent.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,26 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie stabil: Ben & Jerry's künftig möglicherweise auch ohne Ben

Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q

Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever SellUBS AG
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Unilever OutperformBernstein Research
24.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen