Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verbilligt sich am Dienstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 45,60 GBP abwärts.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 45,60 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 45,51 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,86 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 530.894 Unilever-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 49,10 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,11 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,46 Prozent.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,26 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie stabil: Ben & Jerry's künftig möglicherweise auch ohne Ben

Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q

Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown