Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 45,63 GBP ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 45,63 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 45,60 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,69 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.071 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. 7,61 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,26 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je Aktie aus.

