Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 46,02 GBP an der Tafel.

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 46,02 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 46,15 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 45,94 GBP. Bei 46,06 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.966 Stück gehandelt.

Bei 49,10 GBP markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,32 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 49,26 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Unilever dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,98 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

