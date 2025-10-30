Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 46,02 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 46,02 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 45,76 GBP. Bei 45,81 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 628.006 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 49,10 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,32 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Unilever-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,26 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je Aktie aus.

