Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 46,21 GBP ab.

Die Unilever-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 46,21 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 46,17 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 46,35 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 498.753 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. 6,25 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 7,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,81 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,26 GBP an.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

