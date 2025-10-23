Unilever Aktie
Marktkap. 130,83 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti rechnet mit einer Verbesserung der Volumina im vierten Quartal und ins Jahr 2026 hinein, wie sie am Freitag nach dem Quartalsbericht des Konsumgüterherstellers schrieb./rob/ajx/gl
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
54,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,85 £
|Abst. Kursziel*:
15,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,11 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
