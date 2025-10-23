DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,20 +0,0%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.993 +1,3%Euro 1,1610 -0,1%Öl 65,54 -0,6%Gold 4.093 -0,8%
Unilever Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti rechnet mit einer Verbesserung der Volumina im vierten Quartal und ins Jahr 2026 hinein, wie sie am Freitag nach dem Quartalsbericht des Konsumgüterherstellers schrieb./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,85 £		 Abst. Kursziel*:
15,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,11 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:21 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 Unilever Overweight Barclays Capital
23.10.25 Unilever Sell UBS AG
23.10.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

Dow Jones Zahlen präsentiert Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever gewinnt am Mittag an Fahrt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence
dpa-afx Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag im Aufwind
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
FOX Business Ben & Jerry's cofounder leaves business after 47 years, claiming he's been 'silenced' by Unilever
Business Times Ben & Jerry's co-founder resigns citing loss of independence under Unilever
RTE.ie Ben & Jerry's co-founder resigns amid Unilever rift
Financial Times Ben & Jerry’s co-founder quits over Unilever ‘silencing’ of social mission
Zacks What Makes Unilever (UL) a New Buy Stock
