Kursverlauf

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Nachmittag ab

28.10.25 16:08 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 46,45 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,00 EUR -0,66 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 46,45 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,26 GBP aus. Mit einem Wert von 47,00 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 967.833 Stück.

Bei 49,10 GBP markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 5,71 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Abschläge von 7,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,26 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

