Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Unilever

27.10.25 09:22 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 46,70 GBP.

Unilever plc
53,88 EUR 0,16 EUR 0,30%
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 46,70 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 46,60 GBP. Bei 46,79 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 46.914 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,10 GBP erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 5,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 49,26 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

