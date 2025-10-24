DAX24.215 ±0,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Unilever im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag im Minusbereich

24.10.25 12:04 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag im Minusbereich

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 46,53 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,72 EUR -0,28 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie musste um 11:47 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 46,53 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,18 GBP nach. Bei 46,18 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 311.499 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,52 Prozent hinzugewinnen. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,26 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q

Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
12:01Unilever SellUBS AG
11:06Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:01Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56Unilever OutperformBernstein Research
08:21Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:01Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56Unilever OutperformBernstein Research
08:21Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:11Unilever OverweightBarclays Capital
23.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:06Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:01Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen