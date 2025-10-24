Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag im Minusbereich

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 46,53 GBP ab.

Die Unilever-Aktie musste um 11:47 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 46,53 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,18 GBP nach. Bei 46,18 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 311.499 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,52 Prozent hinzugewinnen. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,26 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q

Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen