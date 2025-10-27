DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.583 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1639 +0,1%Öl65,98 +0,4%Gold3.995 -2,1%
So bewegt sich Unilever

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

27.10.25 16:08 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 46,61 GBP ab.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 46,61 GBP abwärts. Die Unilever-Aktie sank bis auf 46,58 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,79 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 480.913 Unilever-Aktien.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 5,34 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 8,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,81 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,26 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

