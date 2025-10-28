DAX24.263 -0,2%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1659 +0,1%Öl64,64 -1,7%Gold3.906 -2,1%
Unilever im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag mit Kursplus

28.10.25 09:22 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Unilever zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 46,98 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,56 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 46,98 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,05 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,00 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 48.110 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,10 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,51 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 8,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,26 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever SellUBS AG
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Unilever OutperformBernstein Research
24.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.

