Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 46,30 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Unilever-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 46,30 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,36 GBP an. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,17 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,35 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.679 Stück gehandelt.
Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,10 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Abschläge von 6,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Unilever-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,26 GBP.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,98 EUR je Unilever-Aktie belaufen.
