Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
So bewegt sich Unilever

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Abschlägen

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 45,70 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,52 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 45,70 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 45,68 GBP. Mit einem Wert von 46,06 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 523.211 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,67 Prozent.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,26 GBP an.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever SellUBS AG
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Unilever OutperformBernstein Research
24.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.

