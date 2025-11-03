DAX24.246 +1,2%Est505.704 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,70 -1,4%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.306 -2,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,46 -0,9%Gold4.004 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Palantir-Aktie gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit Palantir-Aktie gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kursverlauf

Zuversicht in Zürich: SLI am Montagmittag im Plus

03.11.25 12:25 Uhr
Zuversicht in Zürich: SLI am Montagmittag im Plus | finanzen.net

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
22,44 CHF 0,02 CHF 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ams-OSRAM AG
11,94 EUR 0,06 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
70,68 CHF -0,66 CHF -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
98,22 CHF 1,54 CHF 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
550,20 CHF -4,00 CHF -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
77,90 CHF 1,02 CHF 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
975,80 CHF -6,60 CHF -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
162,00 CHF 3,30 CHF 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
261,90 CHF 3,00 CHF 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG (PS)
283,80 CHF -2,20 CHF -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
155,70 CHF -1,50 CHF -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
75,95 CHF 0,10 CHF 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
30,80 CHF 0,07 CHF 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
557,40 CHF -1,60 CHF -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.019,3 PKT 8,1 PKT 0,40%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 2.020,65 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,012 Prozent leichter bei 2.010,91 Punkten in den Handel, nach 2.011,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.010,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.020,68 Zähler.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.10.2025, stand der SLI noch bei 2.027,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, notierte der SLI bei 1.968,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, lag der SLI bei 1.955,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 5,16 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 3,93 Prozent auf 55,60 CHF), Richemont (+ 2,14 Prozent auf 162,10 CHF), Logitech (+ 1,63 Prozent auf 98,26 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 77,90 CHF) und ams-OSRAM (+ 1,17 Prozent auf 11,22 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-0,89 Prozent auf 155,80 CHF), Holcim (-0,87 Prozent auf 70,72 CHF), Schindler (-0,77 Prozent auf 283,80 CHF), Lonza (-0,69 Prozent auf 550,40 CHF) und Partners Group (-0,67 Prozent auf 975,80 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 734.161 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 221,804 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adecco SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adecco SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen