Zuversicht in Zürich: SLI am Montagmittag im Plus
Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.
Werte in diesem Artikel
Um 12:09 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 2.020,65 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,012 Prozent leichter bei 2.010,91 Punkten in den Handel, nach 2.011,15 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2.010,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.020,68 Zähler.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 03.10.2025, stand der SLI noch bei 2.027,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, notierte der SLI bei 1.968,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, lag der SLI bei 1.955,21 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 5,16 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 3,93 Prozent auf 55,60 CHF), Richemont (+ 2,14 Prozent auf 162,10 CHF), Logitech (+ 1,63 Prozent auf 98,26 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 77,90 CHF) und ams-OSRAM (+ 1,17 Prozent auf 11,22 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-0,89 Prozent auf 155,80 CHF), Holcim (-0,87 Prozent auf 70,72 CHF), Schindler (-0,77 Prozent auf 283,80 CHF), Lonza (-0,69 Prozent auf 550,40 CHF) und Partners Group (-0,67 Prozent auf 975,80 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 734.161 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 221,804 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Unter den SLI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,03 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adecco SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adecco SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Adecco SA News
Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen