Zuversicht in Zürich: SLI am Montagmittag im Plus

Kursverlauf

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 2.020,65 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,012 Prozent leichter bei 2.010,91 Punkten in den Handel, nach 2.011,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.010,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.020,68 Zähler.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.10.2025, stand der SLI noch bei 2.027,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, notierte der SLI bei 1.968,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, lag der SLI bei 1.955,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 5,16 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 3,93 Prozent auf 55,60 CHF), Richemont (+ 2,14 Prozent auf 162,10 CHF), Logitech (+ 1,63 Prozent auf 98,26 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 77,90 CHF) und ams-OSRAM (+ 1,17 Prozent auf 11,22 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-0,89 Prozent auf 155,80 CHF), Holcim (-0,87 Prozent auf 70,72 CHF), Schindler (-0,77 Prozent auf 283,80 CHF), Lonza (-0,69 Prozent auf 550,40 CHF) und Partners Group (-0,67 Prozent auf 975,80 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 734.161 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 221,804 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net