Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag verlustreich

Unilever im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 45,79 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 45,79 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 45,60 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 45,69 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 591.632 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,10 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,23 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,26 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie stabil: Ben & Jerry's künftig möglicherweise auch ohne Ben

Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q

Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown