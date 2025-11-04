Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 46,02 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 46,20 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,86 GBP. Bisher wurden via London 879.666 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 6,26 Prozent niedriger. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 6,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,26 GBP aus.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

