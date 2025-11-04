DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ahold Delhaize-Aktie: Übernahme hilft Wachstum Ahold Delhaize-Aktie: Übernahme hilft Wachstum
VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren
Unilever Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

08:01 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
52,78 EUR -0,04 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Nahrungsmittel zeugten verbesserte Absatzvolumina bei Danone und Unilever von einem qualitativ guten Wachstum./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

