Unilever Aktie
Marktkap. 127,68 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Nahrungsmittel zeugten verbesserte Absatzvolumina bei Danone und Unilever von einem qualitativ guten Wachstum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,32 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,66 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.