Woche zum 6. Dezember

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 6. Dezember kräftig zugelegt.

Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 44.000 auf 236.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 223.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 192.000 von ursprünglich 191.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 2.000 auf 216.750.

In der Woche zum 29. November erhielten 1,838 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 99.000.

