DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,98 -4,7%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.196 -1,8%Euro1,1698 +0,1%Öl61,84 -1,1%Gold4.216 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Amazon, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Ölpreise bleiben unter Druck - die Gründe Ölpreise bleiben unter Druck - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Atempause nach Zinssenkung um 25 Basispunkte

11.12.25 08:10 Uhr
Gold legt nach Fed-Senkung eine Verschnaufpause ein | finanzen.net

Der Goldpreis zeigt sich im frühen Donnerstagshandel stabil, nachdem in den USA am Tag zuvor die vom Markt erwartete Zinsreduktion erfolgte.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.216,34 USD -12,32 USD -0,29%
News
Ölpreis (Brent)
61,84 USD -0,68 USD -1,09%
News
Ölpreis (WTI)
58,05 USD -0,41 USD -0,70%
News

von Jörg Bernhard

Während die meisten Notenbanker davon ausgehen, dass im kommenden Jahr weitere Senkungen notwendig sind, lehnten ungewöhnlich viele - nämlich sechs Mitglieder - bereits die kleine Senkung vom Mittwoch ab. Fed-Chef Jerome Powell gab zudem keinerlei Ausblick auf das mögliche Timing weiterer Schritte. Neue Hinweise zur künftigen US-Geldpolitik könnten Anlegern nun die US-Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation im November liefern. Diese stehen in der nächsten Woche zur Bekanntgabe. Am Nachmittag erfahren die Marktakteure, wie sich die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitslser von 191.000 auf 220.000 erhöht haben. Vor dem Wochenende dürften außerdem die anstehenden Reden diverser US-Notenbanker für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen und möglicherweise neue Impulse für den Goldhandel liefern.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 16,30 auf 4.241,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht negative Vorzeichen

Der Ölpreis zeigte sich im frühen Donnerstagshandel weitgehend stabil, da die Anleger ihren Fokus wieder auf die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine richteten und zugleich mögliche Auswirkungen der Beschlagnahme eines sanktionierten Tankers durch die USA vor der Küste Venezuelas beobachteten. Händler und Branchenteilnehmer berichteten, dass asiatische Käufer wegen steigender Risiken und eines Überangebots an sanktioniertem Öl aus Russland und Iran hohe Preisabschläge für venezolanisches Rohöl verlangen. Auch die verstärkte US-Militärpräsenz in der Karibik erhöhe die Risiken beim Beladen deutlich. Der am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA gemeldete Lagerrückgang bei Rohöl fiel mit 1,8 Millionen Barrel zudem geringer als erwartet aus und war für die leicht nachgebende Tendenz des fossilen Energieträgers mitverantwortlich.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 58,12 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,37 auf 61,84 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Invesco

Nachrichten zu Goldpreis