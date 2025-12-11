Hochtief: Mega-Rally - jetzt noch einsteigen?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Hochtief akquiriert über die beiden Tochtergesellschaften Turner und CIMIC Auftrag um Auftrag. Die Aktie kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben!

Die jüngste Erfolgsmeldung aus dem Hause Hochtief zeigt erneut, wie stark die beiden Tochtergesellschaften Turner und CIMIC operativ aufgestellt sind. Während Turner das US-Geschäft abbildet, ist CIMIC in Australien eine große Nummer. Über die CIMIC-Tochter Thiess gelang es nun, einen Auftrag in einem Kupferminen-Projekt an Land zu ziehen.

Überall die Finger im Spiel

Erst vor zwei Tagen vermeldete Hochtief, dass die US-Tochter Turner im Rahmen einer Zusammenarbeit mit drei weiteren Baugesellschaften ein Projekt im Bereich des Gesundheitswesens in Memphis gewonnen hat. Dabei geht es darum, einen Krankenhaus-Campus zu errichten, der den Zugang der Bevölkerung zu Gesundheitsdienstleistungen verbessern soll.

Starke Performance 2025

Die Aktie reagiert auf die Meldungen mit Kursgewinnen. Seit Jahresanfang sind das mittlerweile 175 Prozent. Selbst Analysten fällt es schwer, das Tempo des Essener Baukonzerns in Zahlen und Ziele zu gießen. Ein französisches Research-Haus hat die Aktie auf „Outperform“ (zuvor: „Neutral“) hochgestuft. Das Kursziel beträgt 375 Euro (zuvor: 280 Euro). Angesichts des aktuell hochdynamischen Trends scheint sich nicht die Fragen zu stellen, ob, sondern wann dieses Kursziel erreicht wird.

Fazit

Für die Aktie von Hochtief läuft es derzeit besser als jemals zuvor. Die Frage ist allerdings, ob sich ein Einstieg hier noch lohnt? Bisher hat sich jeder Rückschlag als Kaufgelegenheit erwiesen – und die starke operative Entwicklung stützt in jedem Fall die Aufwärtsentwicklung. Es hat aber immer wieder auch temporäre Rücksetzer gegeben. Interessierte Anleger sollten zumindest so einen für den Einstieg oder einen Nachkauf abwarten.

