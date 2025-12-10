DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,6%Nas23.657 +0,3%Bitcoin79.067 -0,9%Euro1,1692 +0,6%Öl62,66 +0,9%Gold4.231 +0,5%
Feuerwehr: Über 200.000 Liter Öl aus Pipeline ausgetreten

10.12.25 20:17 Uhr

GRAMZOW (dpa-AFX) - Aus einer defekten Pipeline in Brandenburg sind nach ersten Schätzungen der Feuerwehr mindestens 200.000 Liter Rohöl ausgetreten. Das Öl sei in einer Pumpstation bei Gramzow in der Uckermark aus einem kleinen Leck mit einem Druck von circa 20 Bar herausgeschossen, sagte der Abteilungsleiter der Feuerwehr Schwedt und Fachberater für Gefahrstofflagen, Alexander Trenn. Die Menge könne auch noch größer sein. Vor Ort seien etwa 100 Kräfte der Feuerwehr, dazu etwa 25 Mitarbeiter der Raffinerie PCK, der die Leitung gehört.

Spezielle Saugwagen sollen nun das Öl, das zurzeit auf einem nassen Acker stehe, aufnehmen, wie er sagte. Der Einsatz werde noch stundenlang dauern und auch am Morgen fortgesetzt. Laut PCK trat das Öl an einer Schieberstation der Pipeline von Rostock nach Schwedt aus./toz/DP/jha