DAX24.062 -0,4%Est505.704 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 -2,2%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.479 -0,3%Euro1,1650 +0,2%Öl61,94 -0,3%Gold4.200 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen uneins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Nordex-Aktie deutlich höher: US-Großaufträge von Alliant Energy Nordex-Aktie deutlich höher: US-Großaufträge von Alliant Energy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe im Blick

So bewegen sich die Ölpreise

10.12.25 08:51 Uhr
Ölpreise erholen sich leicht - die Gründe | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Mittwoch die Verluste seit Beginn der Woche vorerst gestoppt.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg um 14 Cent auf 62,08 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar legte um 15 Cent auf 58,40 Dollar zu.

Gestützt wurden die Notierungen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 4,8 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Sinkende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

In den ersten beiden Handelstagen der Woche war die Sorge vor einem zu hohen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Die Ölpreise wurden am Dienstagabend zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel tiefer gehandelt als am Freitag.

/jkr/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, Aleksandr Petrunovskyi / Shutterstock.com