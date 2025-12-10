DAX24.098 -0,3%Est505.710 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 -2,2%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.512 -0,3%Euro1,1657 +0,2%Öl61,94 -0,3%Gold4.200 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Kaufe Aktien & ETFs die an der XETRA, NYSE und NASDAQ gelistet sind. €0 Ordergebühren. €0 Kontogebühren. Verlustrisiko. Kaufe Aktien & ETFs die an der XETRA, NYSE und NASDAQ gelistet sind. €0 Ordergebühren. €0 Kontogebühren. Verlustrisiko.
Blitzschnell und vielseitig traden mit ActivTrades Blitzschnell und vielseitig traden mit ActivTrades
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Siemens Energy und Delivery gesucht

10.12.25 09:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,07 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
36,19 EUR -0,23 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
21,24 EUR 0,52 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
332,40 EUR 9,00 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
122,90 EUR 4,45 EUR 3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
8,12 EUR -0,38 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
3,56 EUR 0,22 EUR 6,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Extrem zurückhaltend präsentiert sich das europäische Börsengeschehen am Mittwochmorgen kurz nach Handelsbeginn. Denn der Tag steht im Zeichen des Abwartens auf die US-Notenbankentscheidung am Abend. Der DAX gibt 0,1 Prozent ab auf 24.134 Zähler, der Euro-Stoxx-50 notiert fast unverändert bei 5.717 Punkten. Erst um 20.00 Uhr MEZ wird Fed-Chef Jerome Powell den Zinsbeschluss bekannt geben. Noch wichtiger aber ist sein Ausblick auf das kommende Jahr. Angesichts der zuletzt stabilen US-Arbeitsmarktdaten gibt es wenig Gründe, einen klaren Zinssenkungspfad im Voraus anzukündigen. Zudem bewegt sich die Inflation klar über dem 2-Prozentziel der Notenbank.

Trotz eines erwarteten Zinsschritts um 25 Basispunkte wird daher von einer "hawkischen Zinssenkung" gesprochen. Dies erwartet auch Devisenanalystin Kristina Clifton von der CBA, da Powell versuchen dürfte, mit einer falkenhaften Botschaft diejenigen Mitglieder zu beschwichtigen, die eine Beibehaltung der Zinsen bevorzugt hätten. Mit Spannung wird daher auch auf den neuen "Dot Plot" gewartet, also die Zinsprognosen der einzelnen Fed-Mitglieder für die kommenden Monate. Schon am Nachmittag wird die Bank of Canada ihre Zinsentscheidung bekannt geben.

Leicht positive Nachrichten kommen aus China. Dort sind die Erzeugerpreise den zweiten Monat in Folge auf Monatssicht gestiegen. Dies könnten die ersten Zeichen sein, dass die Maßnahmen der Regierung zur Deflationsbekämpfung greifen.

Unternehmensnachrichten gibt es wenige. Mit Spannung wird auf die Konjunkturerwartungen der Chemie-Industrie vom Branchenverband VCI geschaut. Bei Bayer und BASF ging es zuletzt deutlich aufwärts mit der Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung.

Gute Vorlagen des US-Wettbewerbers GE Vernova treiben Siemens Energy um 3,7 Prozent. Der US-Energie- und Windanlagenhersteller hat seinen Ausblick angehoben und will Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen. Die Aktien sprangen in der US-Nachbörse über 6 Prozent.

Delivery Hero springen sogar um 5,9 Prozent nach oben. Der Essenslieferant will den schwachen Aktienkurs mit Teilverkäufen des Unternehmens, Partnerschaften oder Ähnlichem verbessern. In einem Aktionärsbrief wurde mitgeteilt, man prüfe "strategische Optionen".

Bei Tui sind Händler mit den vorgelegten Geschäftszahlen zufrieden, man hätte sich jedoch eine höhere Steigerung der Winterbuchungen erhofft. Nach einem ersten Kursrutsch von 4 Prozent in der Spitze erholen sich die Titel auf minus 0,3 Prozent.

Bei der britischen Werbeagentur-Holding WPP setzt sich die Rally fort, nachdem am Vortag ein Milliardenauftrag gewonnen worden war. Marktteilnehmer setzen auf eine Trendwende der Aktie und lassen sie weitere 3,3 Prozent steigen. Auch Umstufungen sorgen für Kursausschläge, unter anderem geht es nach einer BNP-Hochstufung für Hochtief um 3,1 Prozent höher.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.717,03 -0,0% -1,29 +16,8%

Stoxx-50 4.805,42 -0,0% -0,06 +11,5%

DAX 24.134,08 -0,1% -28,57 +21,4%

MDAX 29.678,33 -0,2% -50,72 +16,2%

TecDAX 3.581,34 -0,1% -2,45 +4,9%

SDAX 16.845,97 -0,1% -11,82 +22,9%

CAC 8.033,14 -0,2% -19,37 +9,1%

SMI 12.869,47 -0,5% -61,69 +11,5%

ATX 5.120,15 -0,2% -9,38 +40,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:19 % YTD

EUR/USD 1,1649 +0,2% 1,1627 1,1625 +12,3%

EUR/JPY 182,45 +0,1% 182,35 181,16 +12,0%

EUR/CHF 0,9374 -0,0% 0,9375 0,9389 -0,1%

EUR/GBP 0,8745 +0,0% 0,8741 0,8729 +5,6%

USD/JPY 156,62 -0,1% 156,84 155,84 -0,3%

GBP/USD 1,3322 +0,2% 1,3300 1,3316 +6,3%

USD/CNY 7,0722 -0,0% 7,0740 7,0807 -1,9%

USD/CNH 7,0606 -0,0% 7,0629 7,0725 -3,7%

AUS/USD 0,6652 +0,1% 0,6643 0,6620 +7,3%

Bitcoin/USD 92.709,40 -0,2% 92.885,50 90.077,65 -1,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,29 58,25 +0,1% 0,04 -18,8%

Brent/ICE 62,03 61,94 +0,1% 0,09 -17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.204,40 4.208,43 -0,1% -4,03 +60,2%

Silber 61,48 60,68 +1,3% 0,80 +110,3%

Platin 1.438,51 1.458,14 -1,3% -19,63 +66,5%

Kupfer 5,25 5,24 +0,1% 0,01 +27,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 03:31 ET (08:31 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
25.11.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen