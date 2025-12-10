DAX24.080 -0,3%Est505.710 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -2,8%Nas23.576 +0,1%Bitcoin78.955 -1,0%Euro1,1641 +0,1%Öl62,23 +0,2%Gold4.198 -0,2%
Milde Temperaturen

Gaspreis fällt auf tiefsten Stand seit April 2024

10.12.25 11:54 Uhr
Der Gaspreis ist am Mittwoch mit anhaltend milden Temperaturen in Mitteleuropa auf den tiefsten Stand seit mehr als anderthalb Jahren gefallen.

An der Börse in Amsterdam wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat zu 26,64 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Damit ist europäisches Erdgas so günstig wie seit April 2024 nicht mehr.

Seit Anfang November geht es mit dem Gaspreis tendenziell nach unten. In dieser Zeit hat sich der Rohstoff an der Börse um etwa 15 Prozent verbilligt. Im Juni war der Gaspreis noch zeitweise bis über 42 Euro je Megawattstunde gestiegen, nachdem ein US-Angriff auf den Iran die Sorge vor einer geopolitischen Eskalation in der rohstoffreichen Region einen kräftigen Preissprung ausgelöst hatte.

Zuletzt haben neben den milden Temperaturen und einem damit verbundenen vergleichsweise geringen Verbrauch an Erdgas auch die jüngsten Friedens-Bemühungen im Ukraine-Krieg den Gaspreis nach unten gedrückt. Vor dem Krieg zählte Russland zu den größten Gaslieferanten für europäische Staaten.

Mit den vergleichsweise milden Temperaturen schwächte sich auch das Abschmelzen der Gasreserven zuletzt spürbar ab. Laut jüngsten Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE sind die deutschen Gasreserven am 8. und 9. Dezember jeweils kaum noch gesunken. Der Füllstand lag demnach zuletzt bei 64,35 Prozent, nachdem er Anfang November noch über 75 Prozent gelegen hatte.

/jkr/stk/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

