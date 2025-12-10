DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 -1,7%Nas23.510 -0,3%Bitcoin79.280 -0,6%Euro1,1655 +0,2%Öl61,83 -0,5%Gold4.199 -0,2%
Ölpreise geben erneut nach

10.12.25 17:46 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um 48 Cent auf 61,46 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar sank um 46 Cent auf 57,79 Dollar.

Die Ölpreise knüpften so an die Abschläge der vergangenen Tage an. Die Erwartung eines hohen Rohölangebots drückt auf die Preise. So hatte der Brent-Preis am Montag noch bei knapp 64 Dollar gelegen.

Die US-Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche laut Energieministerium unterdessen gefallen. Der Rückgang war auch stärker als von Volkswirten erwartet. Die Ölpreise legten jedoch nicht zu. Schließlich sind die Bestände an Benzin und Destillaten merklich gestiegen./jsl/jha/