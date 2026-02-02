DAX24.749 -0,1%Est505.997 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -0,7%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.599 +0,9%Euro1,1827 +0,1%Öl67,12 -1,0%Gold5.085 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse
Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Zurich hebt Beazley-Offerte an und einigt sich mit Verwaltungsrat

04.02.26 08:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beazley PLC
14,60 EUR 1,30 EUR 9,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
563,40 CHF 7,00 CHF 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Versicherer Zurich (Zurich Insurance) rückt der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley einen großen Schritt näher. Dazu legen die Schweizer mehr Geld auf den Tisch und erhalten im Gegenzug die Unterstützung des Verwaltungsrats von Beazley. Beide Seiten hätten sich im Grundsatz über die finanziellen Bedingungen einer Offerte geeinigt, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit.

Wer­bung

Jetzt bietet Zurich je Beazley-Aktie 1.310 britische Pence in bar und legt noch einen Dividendenzuschlag drauf, der die Offerte auf bis zu 1.335 Pence steigen lässt. Dieses Angebot bewerte den Spezialversicherer mit rund 8,0 Milliarden britischen Pfund (9,3 Mrd Euro), hieß es weiter.

Zuletzt hatte sich der Verwaltungsrat von Beazley kritisch zu den Kaufabsichten der Schweizer geäußert und das bisherige Angebot als zu niedrig zurückgewiesen. Mitte Januar hatte Zurich je Beazley-Aktie 1.280 Pence je Aktie geboten.

Mit Beazley will Zurich das Geschäft mit Spezialversicherungen weltweit ausbauen. Gemeinsam würden die beiden Gruppen in der Spezialversicherung ein Prämienvolumen von rund 15 Milliarden US-Dollar (12,7 Mrd Euro) erzielen. Dieser Bereich der Zurich brachte zuletzt im Jahr 2024 allein Prämieneinnahmen von rund 9 Milliarden Dollar auf die Waage./mk/cg/AWP/stw/stk

---

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beazley

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beazley

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
06.12.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Zurich Insurance SellUBS AG
08.12.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Zurich Insurance VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Zurich Insurance SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance AG (Zürich) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen