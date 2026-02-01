GNW-News: QNA Marcom and Events stärkt APAC-Präsenz mit Eröffnung einer Niederlassung in Mumbai

^Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

MUMBAI, Indien, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- QNA Marcom & Events, ein

weltweit führendes Unternehmen für strategisches Marketing, B2B-Konferenzen und

Plattformen zum Markenaufbau, hat die Eröffnung seiner Hauptzentrale für den

asiatisch-pazifischen Raum (APAC) in Mumbai bekannt gegeben. Dies markiert einen

bedeutenden Meilenstein in der regionalen Expansion des Unternehmens. Die

Eröffnung fällt mit dem zehnjährigen Bestehen von QNA zusammen - ein Jahrzehnt,

in dem das Unternehmen vertrauenswürdige Plattformen geschaffen, den Dialog in

der Branche mitgestaltet und ein beachtliches Engagement in globalen Märkten

ermöglicht hat.

Die Niederlassung wurde von Bharat Mehra, einem renommierten Geschäftsmann,

Philanthropen und strategischen Berater, feierlich eingeweiht. Er ist

Vorsitzender des Radha Meera Trust, Gründer von Bharat Mehra Strategies und ein

geschätzter Berater führender Unternehmen in Indien und dem Nahen Osten. Bharat

Mehra ist außerdem Chefberater von Anant Ambani und Berater von Ajay Piramal. Er

ist weithin bekannt für sein humanitäres Engagement und seine Vordenkerrolle.

Seine Anwesenheit als Ehrengast bei der Einweihung unterstreicht die

strategische Bedeutung der Expansion von QNA in Indien und spiegelt das

gemeinsame Bekenntnis zu Innovation, zielgerichteter Führung und

gesellschaftlichem Engagement wider.

Mit der Eröffnung der APAC-Zentrale beabsichtigt QNA, seine Präsenz in Indien

und im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen und leistungsstarke Plattformen zu

schaffen, die auf die veränderlichen Marktbedürfnisse verschiedener Branchen

zugeschnitten sind. Der Standort Mumbai wird als regionales Innovationszentrum

fungieren, das es QNA ermöglicht, neue Regionen zu erschließen, zukunftsweisende

Technologien zu adaptieren und immersive, ergebnisorientierte Veranstaltungen

für Regierungen, Unternehmen und Branchen-Ökosysteme zu realisieren.

In den vergangenen zehn Jahren hat QNA erfolgreich mehr als 150 B2B-Konferenzen

und Gipfeltreffen sowie tausende kuratierte Roadshows in über 20 Ländern in

Indien, APAC, dem Nahen Osten, Afrika und Europa durchgeführt. Das Unternehmen

arbeitet eng mit Regierungen, Regulierungsbehörden, globalen Konzernen und

Branchenverbänden zusammen und hat sich als vertrauenswürdiger Partner für

nationale und regionale Initiativen etabliert.

Ankit Shukla, Managing Director von QNA kommentiert dies wie folgt:

?Mumbai war für mich schon immer meine Heimat, und die Einrichtung der APAC-

Zentrale von QNA hier ist die Erfüllung eines Traums. Nach zehn Jahren, in denen

wir QNA zu einer globalen Plattform aufgebaut haben, stellt diese Eröffnung

sowohl einen beruflichen als auch einen persönlichen Meilenstein dar. In den

letzten zehn Jahren sind wir durch starke Partnerschaften und zielgerichtete

Initiativen in mehr als 20 Ländern gewachsen. Die Niederlassung in Mumbai ist

nicht nur eine geografische Erweiterung, sondern bekräftigt auch unser

langfristiges Engagement für Indien als wichtigen Wachstumsmarkt und

Innovationszentrum."

QNA ist bekannt für seine inhaltsreichen, erkenntnisorientierten Veranstaltungen

und bringt Führungskräfte aus der Wirtschaft, politische Entscheidungsträger,

Unternehmer und Technologieexperten zusammen, um Kooperationen zu fördern,

Dialoge anzuregen und bedeutende Veränderungen voranzutreiben. Das Unternehmen

verfolgt eine klare Mission: die richtigen Fragen zu stellen, den Status quo

herauszufordern und umsetzbare Erkenntnisse zu teilen, die Führungskräfte

befähigen, in einer sich ständig wandelnden globalen Landschaft zu navigieren

und diese mitzugestalten.

Die Niederlassung in Mumbai markiert ein neues Kapitel in der Geschichte von QNA

- nach einem Jahrzehnt erfolgreichen Wirkens - und stärkt seine Rolle als

globaler Wissenspartner, Marktförderer und vertrauenswürdiger Katalysator für

Wachstum in der APAC-Region und darüber hinaus.

Kontakt:

Ankit Shukla, MD, QNA, info@qna-events.com, +971 552572807

