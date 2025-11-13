DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 12,78 +1,3%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.252 +1,1%Euro 1,1611 -0,1%Öl 63,79 -0,8%Gold 4.076 -0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Infineon 623100
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Top News
SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an
Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte
Jungheinrich Aktie

31,90 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Marktkap. 3,23 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993

ISIN DE0006219934

Symbol JGHAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Jungheinrich Buy

08:01 Uhr
Jungheinrich AG
31,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem "robusten dritten Quartal" mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Lagerausrüster habe stabile Margen unter Beweis gestellt, schrieb Lasse Stueben in seinem Resümee vom Freitagabend. Der Experte begrüßt die Aussagen, dass der Preisdruck geringer ausfalle als zuvor von der Geschäftsleitung erwartet. Er glaubt, dass Jungheinrich den Tiefpunkt durchschritten hat und dies zu einer besseren Kursentwicklung beitragen kann./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,70 €		 Abst. Kursziel*:
45,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,20%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

13.11.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
12.11.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.11.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
12.11.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Jungheinrich AG

dpa-afx Jungheinrich-Aktie weiter erholt - Barclays lobt Marge
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende freundlich
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün
finanzen.net Jungheinrich-Aktie dennoch stark: Umsetzung des Sparprogramms drückt in die Verlustzone
dpa-afx ROUNDUP: Jungheinrich überrascht positiv trotz roter Zahlen wegen Sparprogramm
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
