Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3,23 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem "robusten dritten Quartal" mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Lagerausrüster habe stabile Margen unter Beweis gestellt, schrieb Lasse Stueben in seinem Resümee vom Freitagabend. Der Experte begrüßt die Aussagen, dass der Preisdruck geringer ausfalle als zuvor von der Geschäftsleitung erwartet. Er glaubt, dass Jungheinrich den Tiefpunkt durchschritten hat und dies zu einer besseren Kursentwicklung beitragen kann./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,70 €
|Abst. Kursziel*:
45,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,20%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
