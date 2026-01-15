AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,51 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Von Christian Wallentin habe es klare Botschaften mit Blick auf anhaltendes Wachstum des Bruttogewinns pro Fahrzeug (GPU) und das Absatzvolumen gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,71 €
|Abst. Kursziel*:
36,78%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
29,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,53%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|15:56
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
