NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Von Christian Wallentin habe es klare Botschaften mit Blick auf anhaltendes Wachstum des Bruttogewinns pro Fahrzeug (GPU) und das Absatzvolumen gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT

