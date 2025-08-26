UBS AG

Aroundtown SA Neutral

10:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,90 Euro auf "Neutral" belassen. Die Verkäufe seien beschleunigt und das Interesse an Datenzentren bestätigt worden, schrieb Charles Boissier am Mittwoch nach Zahlen. Der Experte bleibt allerdings skeptisch, ob Datenzentren zum "Gamechanger" für das Immobilienunternehmen werden./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA