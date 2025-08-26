Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,8 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,90 Euro auf "Neutral" belassen. Die Verkäufe seien beschleunigt und das Interesse an Datenzentren bestätigt worden, schrieb Charles Boissier am Mittwoch nach Zahlen. Der Experte bleibt allerdings skeptisch, ob Datenzentren zum "Gamechanger" für das Immobilienunternehmen werden./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,47 €
|Abst. Kursziel*:
-16,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,23%
|
Analyst Name:
Charles Boissier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|10:51
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|09:46
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|10:51
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|09:46
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|08:51
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|28.05.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|28.05.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|09:46
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|09:31
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.25
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.25
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG