Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,71 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Den Kursrückgang nach den Halbjahreszahlen vor einigen Tagen habe die Aktie inzwischen wieder aufgeholt, schrieb Kai Klose in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zahlen und Ausblick seien solide gewesen. Doch der Immobilienkonzern habe die Märkte mit der Aussage überrascht, möglicherweise wieder stärker auf ein externes Wachstum zu setzen. Klose geht davon aus, dass Aroundtown sein Finanzprofil weiter verbessern und Werte aus dem bestehenden Portfolio realisieren wird. Mit einer Ausschüttung für 2025 dürfte das Unternehmen auch seine Dividendenzahlungen wieder aufnehmen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
3,80 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,34 €
|Abst. Kursziel*:
13,70%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
