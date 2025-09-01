DAX 24.037 +0,6%ESt50 5.367 +0,3%Top 10 Crypto 15,67 +2,8%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 94.386 +1,3%Euro 1,1704 +0,0%Öl 68,48 +0,5%Gold 3.489 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, Disney, Biogen, Ford im Fokus
Top News
Kontron-Aktien gefragt - QUALCOMM-Kooperation bei Bahn-Kommunikation Kontron-Aktien gefragt - QUALCOMM-Kooperation bei Bahn-Kommunikation
DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
3,31 EUR ±0,00 EUR -0,12 %
STU
3,34 EUR -0,06 EUR -1,65 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,71 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aroundtown SA Hold

08:31 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
3,31 EUR 0,00 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Den Kursrückgang nach den Halbjahreszahlen vor einigen Tagen habe die Aktie inzwischen wieder aufgeholt, schrieb Kai Klose in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zahlen und Ausblick seien solide gewesen. Doch der Immobilienkonzern habe die Märkte mit der Aussage überrascht, möglicherweise wieder stärker auf ein externes Wachstum zu setzen. Klose geht davon aus, dass Aroundtown sein Finanzprofil weiter verbessern und Werte aus dem bestehenden Portfolio realisieren wird. Mit einer Ausschüttung für 2025 dürfte das Unternehmen auch seine Dividendenzahlungen wieder aufnehmen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
3,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,34 €		 Abst. Kursziel*:
13,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

08:31 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 Aroundtown SA Neutral UBS AG
27.08.25 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
27.08.25 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

dpa-afx Jahrelange Hängepartie Siemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn Siemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
finanzen.net Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 mit Gewinnen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit grünen Vorzeichen
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Luxcara to ditch Mingyang for Siemens Gamesa
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa probes blade break in Finland
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Zacks Siemens AG (SIEGY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Business Times Siemens revenue climbs on robust demand for rail products
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen