MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Die Aroundtown SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,49 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 22,264 Aroundtown SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 3,13 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,73 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 3,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Aroundtown SA News
Bildquellen: Aroundtown SA
Nachrichten zu Aroundtown SA
Analysen zu Aroundtown SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|09.09.2025
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.2025
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|26.06.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|28.05.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|27.08.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen