MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren eingebracht

Rentables Aroundtown SA-Investment?

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Aroundtown SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,49 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 22,264 Aroundtown SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Aroundtown SA-Aktie auf 3,13 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,73 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 3,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net