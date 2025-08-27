Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,79 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Halbjahreszahlen von operativer Stabilität und Fortschritten beim Schuldenabbau./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,28 €
|Abst. Kursziel*:
-8,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,86%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|12:16
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
