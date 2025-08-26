DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,76 +0,8%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.870 -0,2%Euro1,1620 -0,2%Öl67,20 -0,1%Gold3.379 -0,4%
**Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO

27.08.25 07:19 Uhr
Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Aroundtown bekommt zum Jahresende einen neuen Finanzchef. Wie der Luxemburger Immobilienkonzern mitteilte, hat sich CFO Ben David entschlossen, nach 17 Jahren als CFO von seiner Position zurückzutreten.

Nachfolger soll sein bisheriger Stellvertreter Jonas Tintelnot werden. Tintelnot, bereits seit drei Jahren Davids Stellvertreter, werde zum neuen CFO ernannt, wirksam zum Jahresende 2025, teilte Aroundtown mit. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werde David in der kommenden Zeit als Berater tätig bleiben.

