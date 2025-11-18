BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Vormittag Verluste

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 42,26 EUR.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 42,26 EUR ab. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 42,05 EUR. Bei 42,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.121 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,29 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit Abgaben von 11,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,25 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 44,90 EUR.

Am 29.10.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: Hätte sich ein BASF-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen