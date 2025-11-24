Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Montagvormittag fester

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 88,90 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 88,90 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,05 EUR an. Mit einem Wert von 88,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.920 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gewinne von 38,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 6,69 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 126,39 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Scout24 dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Scout24-Aktie fällt auf Tief seit April - Bofa befeuert KI-Sorgen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren