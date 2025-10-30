Scout24 Aktie
Marktkap. 7,32 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
132,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
100,50 €
|Abst. Kursziel*:
31,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
100,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,61%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|11:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.