Scout24 Aktie

Marktkap. 7,32 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Scout24 Buy

Scout24 Buy
Scout24
100,30 EUR -0,60 EUR -0,59%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
100,50 €		 Abst. Kursziel*:
31,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
100,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,61%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

11:31 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
08:01 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Scout24 Neutral UBS AG
30.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Aktie bewertet Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Scout24-Aktie mit Buy Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Scout24-Aktie mit Buy
finanzen.net Schwacher Handel: DAX liegt zum Start im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Freitagvormittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, Kauf
Dow Jones Scout24-Aktie fester: Umsatz und Gewinn gesteigert - zuversichtlicher für 2025
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy
EQS Group EQS-News: Scout24 delivers strong Q3 2025; full-year guidance narrowed towards upper end
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Dirk Schmelzer, buy
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
