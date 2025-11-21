Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Scout24

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 89,15 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 89,15 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 89,20 EUR. Mit einem Wert von 87,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101.183 Scout24-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,39 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.03.2027.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,49 EUR je Aktie.

