Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag in Grün

20.11.25 16:08 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag in Grün

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 87,75 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 87,75 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,05 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,35 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.310 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 28,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 82,95 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 5,47 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,39 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 02.03.2027 dürfte Scout24 die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Scout24-Aktie fällt auf Tief seit April - Bofa befeuert KI-Sorgen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren

