Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 87,65 EUR zu.

Die Scout24-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 87,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 87,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,35 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.811 Stück gehandelt.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 40,10 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 82,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,36 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 126,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Scout24 dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

