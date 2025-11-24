Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Mittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 89,65 EUR.
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 89,65 EUR zu. Bei 89,80 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 88,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.422 Scout24-Aktien den Besitzer.
Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 82,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 7,47 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,55 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,39 EUR für die Scout24-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 02.03.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Scout24-Aktie.
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
