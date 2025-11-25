Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 87,85 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 87,85 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 87,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,90 EUR. Zuletzt wechselten 24.226 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 82,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 5,58 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,61 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 02.03.2027.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,49 EUR je Aktie.

