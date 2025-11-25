DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.814 -0,3%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
Scout24 im Fokus

25.11.25 16:09 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 87,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
86,80 EUR -2,65 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 87,70 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 87,20 EUR. Bei 88,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 52.543 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 82,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 5,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 121,61 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Am 02.03.2027 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
mehr Analysen